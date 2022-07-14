14.07.2022 20:00 Дмитрий Колоней

В Харькове приводят в порядок укрытия и убирают стихийные свалки

Об этом сообщили в КП «Благоустрій» и КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.



В Харькове приводят в порядок укрытия и убирают стихийные свалки



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Горсовет, в Слободском районе продолжают приводить в порядок укрытия. В работах принимают участие коммунальные предприятия, волонтеры и местные жители. Помещения дезинфицируют и проводят туда свет.

Кроме того, в частном секторе Слободского района убирают стихийно образовавшиеся свалки. Работы выполняют бригады КП «Благоустрій» с привлечением техники КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов».

Кроме того, после обстрелов коммунальные службы ликвидируют в районе последствия разрушений.