В Харькове приводят в порядок укрытия и убирают стихийные свалки

Об этом сообщили в КП «Благоустрій» и КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.
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День спешных переговоров: звезды обещают выгодные сделки или даже повышения по службе. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников – братьев Космы и Дамиана.
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