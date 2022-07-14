14.07.2022 19:29 Дмитрий Колоней

Обстрел Харькова: спасатели разбирали поврежденную крышу торгового центра (фото)

Чрезвычайщики сбрасывали многотонные плиты со здания ТРЦ, чтобы они не угрожали жизни жителей Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, 14 июля 2022 года, харьковские спасатели провели разборку завалов частично разрушеной врагом крыши торгово-развлекательного центра "Французский бульвар" в Салтовском районе.

Обстрелы захватчиков произошли 11 июля 2022 года. Непосредственно на месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной и тяжелой техники ГСЧС, а также 14 спасателей. ГСЧСники применили специнструмент и автокран большой грузоподъемности, чтобы сбросить многотонные плиты перекрытия, которые опасно свисали и угрожали обрушиться в любой момент.