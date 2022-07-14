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14.07.2022  19:29   Дмитрий Колоней

Обстрел Харькова: спасатели разбирали поврежденную крышу торгового центра (фото)

Чрезвычайщики сбрасывали многотонные плиты со здания ТРЦ, чтобы они не угрожали жизни жителей Харькова.

Обстрел Харькова: спасатели разбирали поврежденную крышу "Французского бульвара"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, 14 июля 2022 года, харьковские спасатели провели разборку завалов частично разрушеной врагом крыши торгово-развлекательного центра "Французский бульвар" в Салтовском районе.

Обстрел Харькова: спасатели разбирали поврежденную крышу "Французского бульвара"

Обстрелы захватчиков произошли 11 июля 2022 года. Непосредственно на месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной и тяжелой техники ГСЧС, а также 14 спасателей. ГСЧСники применили специнструмент и автокран большой грузоподъемности, чтобы сбросить многотонные плиты перекрытия, которые опасно свисали и угрожали обрушиться в любой момент.

Обстрел Харькова: спасатели разбирали поврежденную крышу "Французского бульвара"

Обстрел Харькова: спасатели разбирали поврежденную крышу "Французского бульвара"

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  обстрел, разбор завалов, харьков, агрессия россии, французский бульвар
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