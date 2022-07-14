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14.07.2022  20:38   Дмитрий Колоней

Работа метрополитена стабильная, - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире общенационального телемарафона рассказал о масштабах разрушения электродепо харьковского метрополитена после обстрела российскими оккупантами.


Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов, говоря в эфире общенационального телемарафона о масштабах разрушения электродепо харьковского метрополитена после обстрела российскими оккупантами,частности, отметил:

"Это уже не в первый раз,когда снаряды оокупантов попадают в инфраструктурные объекты, и, в том числе, в депо метрополитена. К сожалению вчерашними обстрелами российскими агрессорами нанесен колоссальный урон - разрушено здание электродепо, подвижной состав, который в нем находился, транспорт. Поэтому сегодня мы уже  начали разбирать завалы которые образовались. Анализируем ситуацию.

Работа метрополитена стабильная. Да, у нас есть больший интервал движения поездов, но работу метрополитена мы сегодня обеспечим. А то,что сегодня творят российские агрессоры, не вписывается, конечно, ни в какие рамки.  И то,что специально, целенаправленно разбиваются инфраструктурные объекты, жилые дома, тансформаторные подстанции, объекты критической инфраструктуры, это факт. И, конечно, та агрессия, с которой сегодня бомбят город Харьков - это настоящий геноцид против Украины, украинской нации, и, конечно, против харьковчан".   

 

Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков, обстрел, метро
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