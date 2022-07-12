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12.07.2022  21:37   Дмитрий Колоней

Последствия вражеских обстрелов Харькова 12 июля - ХОВА

Жителей Харьковщины призывают не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах.

Обстрелы Харькова: Ранены люди, разрушены здания, пожары на предприятиях
 
Как сообщает РЕДПОСТ, в течение дня, по информации начальника ХОВА Олега Синегубова, оккупанты обстреляли Индустриальный и Немышлянский районы Харькова из реактивных систем залпового огня.
 
“Разрушены здания, пожары на частных предприятиях и производствах, разбиты автомобили, иссечены осколками деревья. Медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших – средней тяжести”, - прокомментировал Олег Синегубов.
 
Он подчеркнул, что под ударом россиян, как и раньше, оказались гражданские объекты и мирные харьковчане. За каждое такое преступление оккупантов ожидает неотвратимое наказание.
 
"В очередной раз призываем жителей Харьковщины не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах!" – отметил начальник областной военной администрации.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков, пожар, сводка
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