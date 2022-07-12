12.07.2022 21:37 Дмитрий Колоней

Последствия вражеских обстрелов Харькова 12 июля - ХОВА

Жителей Харьковщины призывают не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах.

Как сообщает РЕДПОСТ , в течение дня, по информации начальника ХОВА Олега Синегубова, оккупанты обстреляли Индустриальный и Немышлянский районы Харькова из реактивных систем залпового огня.

“Разрушены здания, пожары на частных предприятиях и производствах, разбиты автомобили, иссечены осколками деревья. Медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших – средней тяжести”, - прокомментировал Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что под ударом россиян, как и раньше, оказались гражданские объекты и мирные харьковчане. За каждое такое преступление оккупантов ожидает неотвратимое наказание.

"В очередной раз призываем жителей Харьковщины не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах!" – отметил начальник областной военной администрации.