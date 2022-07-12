Харковские коммунальщики оперативно проводят работы в местах "прилетов" (видео)

Задействованы все харьковские коммунальные службы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, на местах вчерашних обстрелов уже сегодня,12 июля 2022 года, коммунальщики приводили все в порядок. Задействованы все коммунальные службы. Идет уборка территории, восстанавливаются водопроводные, газовые, электросети. На своем фронте активно работают тепловики, интернетчики. Жители отмечают оперативность работы коммунальщиков. Одной из главных проблем остается сильно пострадавшая крыша.
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Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
В Харькове с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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