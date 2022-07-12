12.07.2022 21:58 Дмитрий Колоней

Харковские коммунальщики оперативно проводят работы в местах "прилетов" (видео)

Задействованы все харьковские коммунальные службы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, на местах вчерашних обстрелов уже сегодня,12 июля 2022 года, коммунальщики приводили все в порядок. Задействованы все коммунальные службы. Идет уборка территории, восстанавливаются водопроводные, газовые, электросети. На своем фронте активно работают тепловики, интернетчики. Жители отмечают оперативность работы коммунальщиков. Одной из главных проблем остается сильно пострадавшая крыша.