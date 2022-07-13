Прогноз погоды в Харькове на среду, 13 июля

Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Вечером возможен мелкий дождь.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+25°C (ощущается как +27°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +23°...+18°C (ощущается как +25°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
На рассвете появится роса – к ясной погоде, нет росы – дождь пойдет.
Облака золотистой окраски – к дождю.
Белоснежные облака следуют навстречу ветру – к дождю. По ветру – к солнцу.
У луны серебрятся малые, впритирку прилегающие к ней венцы – к дождливому дню.
Наши предки слушали кукушку: если она продолжает куковать - лето будет хорошее и долгое.
Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Вечером возможен мелкий дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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