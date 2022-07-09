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09.07.2022  15:21   Дмитрий Колоней

Спасатели разобрали опасные конструкции пострадавшей харьковской многоэтажки (фото)

Харьковские чрезвычайщики работали на разрушенном обстрелами здании Киевского района.

Спасатели разобрали опасные конструкции пострадавшей харьковской многоэтажки

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, сотрудники ведомства проводили аварийно-спасательные работы и разборку завалов на поврежденном вражескими обстрелами жилом доме в Киевском районе Харькова. Группа верхолазов ГСЧС разбирали и сбрасывали вниз неустойчивые разрушенные конструкции с верхнего этажа девятиэтажки, чтобы их возможное падение не привело к человеческим жертвам.

Спасатели разобрали опасные конструкции пострадавшей харьковской многоэтажки

Другая группа спасателей с тяжелой техникой и специнструментом разбирали, разрушили бетонные конструкции на придомовой территории. Саперы ГСЧС провели обследование всего периметра дома и обнаружили один взрывоопасный предмет. Он был вывезен для дальнейшего обезвреживания. Руководил аварийно-спасательными работами начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.

 

Тэги:  агрессия россии, разбор завалов, харьков
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