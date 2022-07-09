09.07.2022 15:21 Дмитрий Колоней

Спасатели разобрали опасные конструкции пострадавшей харьковской многоэтажки (фото)

Харьковские чрезвычайщики работали на разрушенном обстрелами здании Киевского района.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, сотрудники ведомства проводили аварийно-спасательные работы и разборку завалов на поврежденном вражескими обстрелами жилом доме в Киевском районе Харькова. Группа верхолазов ГСЧС разбирали и сбрасывали вниз неустойчивые разрушенные конструкции с верхнего этажа девятиэтажки, чтобы их возможное падение не привело к человеческим жертвам.

Другая группа спасателей с тяжелой техникой и специнструментом разбирали, разрушили бетонные конструкции на придомовой территории. Саперы ГСЧС провели обследование всего периметра дома и обнаружили один взрывоопасный предмет. Он был вывезен для дальнейшего обезвреживания. Руководил аварийно-спасательными работами начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.