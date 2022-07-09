Харьковские гимнастки стали чемпионками международного турнира (фото)

Успех сопутствовал харьковским спортсменкам на «A.S.D. Cerchio Cup - 2022».
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, воспитанницы отделения художественной гимнастики Комплексной детско-юношеской спортшколы №16 Немышлянского района Варвара и Пелагея Губановы приняли участие в международном турнире по художественной гимнастике «A.S.D. Cerchio Cup - 2022».
Юные спортсменки заняли первые месте в своих возрастных категориях.
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