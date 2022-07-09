09.07.2022 08:58 Дмитрий Колоней

Харьковские спасатели справились почти с двумя десятками пожаров

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как собщает РЕДПОСТ , ссылаясьна ГУ ГСЧС Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки, с 8 по 9 июля, совершили 37 выездов на ликвидацию пожаров, в том числе на 18 пожаров, вызванных обстрелами.

Из-за обстрелов пожары произошли в Чугуевском (7), Харьковском (3), Изюмском (5) и Богодуховском (3) районах области. Горели жилые дома и пристройки, хозяйственные постройки, пшеница на поле, а также хвойная подстилка и трава на открытой территории.

Так, в 16:10 спасатели выезжали на тушение пожара, который произошел в результате вражеских обстрелов на территории Циркуновской территориальной громады Харьковского района. Горели два дома на площади 250 кв. м. К ликвидации пожара были привлечены три отделения ГСЧС на автоцистернах. В результате пожара пострадала женщина, которая была госпитализирована в городскую больницу. В 17:55 пожар был ликвидирован. Вечером около 16:16 были нанесены очередные обстрелы в Богодуховском районе области. Загорелась кровля складского здания на площади 500 кв. м. Пожар был ликвидирован в 18:25.

Кроме того, пиротехники ГСЧС ликвидировали 21 неразорвавшийся вражеский боеприпас.

Отметим, что всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 53 оперативных выезда: 37 - на ликвидацию пожаров; четыре – для помощи работникам ЖКХ; один – на аварийно-спасательные работы; пять – для оказания помощи населению; шесть – по другим причинам.