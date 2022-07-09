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09.07.2022  09:28   Дмитрий Колоней

Два троллейбуса вновь выйдут на линии Харькова

В Харькове на Салтовке восстановят движение двух троллейбусных маршрутов


Два троллейбуса вновь выйдут на линии Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Департаменте инфраструктуры, в поенедельник 11 июля 2022 года будет восстановлено движение троллейбусов по
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от пр. Юбилейного до ул. Валентиновской,
  • ул. Валентиновской
  • ул. Барабашова 
 

В связисэтим возобновится работа троллейбусных маршрутов №34 и 35.

 
  • Троллейбус №34 будет курсировать по своему основному маршруту: ул. Героев Труда - ул. Барабашова - ул. Валентиновская - Восточная Салтовка (интервал движения - 9-10 мин.).
  • Троллейбус №35 будет курсировать по измененному маршруту: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Валентиновская - Восточная Салтовка (интервал движения - 15 мин.)
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, троллейбус, харьков, салтовка
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