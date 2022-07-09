09.07.2022 09:57 Дмитрий Колоней
Кабмин разрешил строить дома на участке без паспорта застройки
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, правительство Украины разрешило во время военного положения и в течение года после него строить индивидуальные дома и хозяйственные сооружения без получения строительного паспорта застройки земельного участка.
По его данным, условие действует для индивидуального, садового, дачного жилья не выше двух этажей и площадью до 500 кв. м.
Строительство таких домов должно осуществляться в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне, а при ее отсутствии – согласно целевому назначению земельного участка.
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