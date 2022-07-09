09.07.2022 09:57 Дмитрий Колоней

Кабмин разрешил строить дома на участке без паспорта застройки

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, правительство Украины разрешило во время военного положения и в течение года после него строить индивидуальные дома и хозяйственные сооружения без получения строительного паспорта застройки земельного участка.

По его данным, условие действует для индивидуального, садового, дачного жилья не выше двух этажей и площадью до 500 кв. м.

Строительство таких домов должно осуществляться в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне, а при ее отсутствии – согласно целевому назначению земельного участка.