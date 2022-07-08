08.07.2022 16:15 Виталий Хиневич

В учебном заведении Немышлянского района восстановили электроснабжение

Харьковские энергетики провели ремонтные работы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковоблэнерго».

Сообщается, что харьковские энергетики возобновили электроснабжение школы для слабовидящих детей, которая пострадала в результате ракетного удара в ночь на 7 июля.

Во время обстрела враг дважды попал во двор школы Немышлянского района. Именно здесь учатся и живут 260 детей.

К счастью, все воспитанники сейчас находятся на каникулах, поэтому обошлось без жертв.

Из-за попадания боеприпасов образовались воронки глубиной в несколько метров. Один из взрывов пришелся прямо на место прохождения электрокабеля.

Сотрудники Восточного района электрических сетей "Харьковоблэнерго" проложили новый участок из двух питающих кабелей общей длиной около двадцати метров и возобновили электроснабжение.

Кроме того, энергетики помогли педагогам подключить внутренние сети заведения.