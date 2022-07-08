08.07.2022 15:55 Виталий Хиневич

Получить разрешение на выезд ребенка за границу можно в приложении «Дія»

В Украине упрощается процедура временного выезда детей за пределы страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление в телеграм-канале народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

Сообщается, что каждый родитель может дать разрешение на временный выезд ребенка до 16 лет за границу в мобильном приложении "Дія".

Также определяется четкий перечень оснований, когда один из родителей может вывозить за границу ребенка до 16 лет без согласия второго родителя:

в случае смерти второго родителя или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;

вступление в законную силу решения суда о лишении родительских прав второго родителя, о признании второго родителя пропавшим без вести или недееспособным;

если ребенок или второй родитель являются иностранцем или лицом без гражданства;

выезда в сопровождении одинокой матери;

выезда в сопровождении одного из родителей, место жительства ребенка с которым определено по решению суда или подтверждено заключение органов опеки и попечительства и к которому не применяются меры принудительного исполнения решения об установлении свидания с ребенком и об устранении препятствий в свидании с ребенком. В таком случае выезд ребенка за пределы Украины разрешается на срок не более одного месяца;

наличия у второго родителя задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца;

вступление в законную силу решения суда о предоставлении разрешения на временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего шестнадцати лет, без согласия второго родителя.

Напомним, в приложении «Дія» можно проверить оригинальность нотариальных документов.