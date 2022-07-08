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08.07.2022  15:55   Виталий Хиневич

Получить разрешение на выезд ребенка за границу можно в приложении «Дія»

В Украине упрощается процедура временного выезда детей за пределы страны.

Дія
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление в телеграм-канале народного депутата Украины Алексея Гончаренко.
 
Сообщается, что каждый родитель может дать разрешение на временный выезд ребенка до 16 лет за границу в  мобильном приложении "Дія".
 
Также определяется четкий перечень оснований, когда один из родителей может вывозить за границу ребенка до 16 лет без согласия второго родителя:
  • в случае смерти второго родителя или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;
  • вступление в законную силу решения суда о лишении родительских прав второго родителя, о признании второго родителя пропавшим без вести или недееспособным;
  • если ребенок или второй родитель являются иностранцем или лицом без гражданства;
  • выезда в сопровождении одинокой матери;
  • выезда в сопровождении одного из родителей, место жительства ребенка с которым определено по решению суда или подтверждено заключение органов опеки и попечительства и к которому не применяются меры принудительного исполнения решения об установлении свидания с ребенком и об устранении препятствий в свидании с ребенком. В таком случае выезд ребенка за пределы Украины разрешается на срок не более одного месяца;
  • наличия у второго родителя задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца;
  • вступление в законную силу решения суда о предоставлении разрешения на временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего шестнадцати лет, без согласия второго родителя.

Напомним, в приложении «Дія» можно проверить оригинальность нотариальных документов.

Источник:   Алексей Гончаренко
 Тэги:  дія, выезд ребенка за границу
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