05.07.2022 12:45 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 5 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 5 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Устилуг» – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» – 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Шегини» – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 20 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов;

Венгрия:

«Тиса» – 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

За сутки 4 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 78 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошедшие сутки выбыли почти 36 тысяч человек. Около 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.



В Украину за минувшие сутки 42 тысячи человек, почти 39 тысяч из них – граждане Украины.