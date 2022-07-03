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03.07.2022  17:15   Виталий Хиневич

Игорь Терехов поздравляет военнослужащих зенитных ракетных войск Украины

Мэр Харькова обратился к военнослужащим.


Игорь Терехов поздравляет военнослужащих зенитных ракетных войск Украины
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Уважаемые военнослужащие, зенитчики, ракетчики! 
 
В это тяжелое время мы отдаем дань уважения всем, кто сражается за свою страну, рискуя собственной жизнью. Всем, кто на своем участке работы приближает нашу неизбежную победу. 
 
До войны мало кто из гражданских в этом разбирался, но сейчас уже, наверное, все знают, что именно наши зенитные ракетные войска являются тем щитом, который закрывает небо Украины. Многие люди испытывают неподдельный восторг, когда читают в новостях, что наши воины сбили очередной самолет, беспилотник или крылатую ракету. Ведь каждая такая цель - это десятки и сотни спасенных жизней украинцев. 
 
Мастерству украинских ракетчиков аплодирует весь мир. Поэтому низкий поклон за всё, что делаете вы и ваши коллеги! 
 
Желаю здоровья, стойкости и сил преодолеть все трудности, которые выпали на нашем пути. Мы обязательно победим!
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  игорь терехов
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