03.07.2022 16:45 Виталий Хиневич

В результате действий российских военных в Белгороде погибли жители Харьковской области

Семья из села Цуповка погибла в Белгороде.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление мэра Дергачей Вячеслава Задоренко.

Сообщается, что в Белгороде погибла семья, которая проживала в селе Цуповка Харьковской области.

«Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки – 3 человека, в том числе и маленький ребенок.

Искренне сочувствую близким и родным погибших!

Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов вынуждены были бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как мы видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории.

Уверен, что все виновники этих событий понесут наказание перед цивилизованным миром и перед Господом Богом!»,- сообщил Вячеслав Задоренко.

. Напомним, в Белгороде 3 июля были слышны громкие звуки