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03.07.2022  16:45   Виталий Хиневич

В результате действий российских военных в Белгороде погибли жители Харьковской области

Семья из села Цуповка погибла в Белгороде.

Свеча
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление мэра Дергачей Вячеслава Задоренко.
 
Сообщается, что в Белгороде погибла семья, которая проживала в селе Цуповка Харьковской области.
 
«Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки – 3 человека, в том числе и маленький ребенок.
Искренне сочувствую близким и родным погибших!
 
Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов вынуждены были бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как мы видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории.
 
Уверен, что все виновники этих событий понесут наказание перед цивилизованным миром и перед Господом Богом!»,- сообщил Вячеслав Задоренко.
 
Напомним, в Белгороде 3 июля были слышны громкие звуки.
 
Источник:   Вячеслав Задоренко
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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