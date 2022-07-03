03.07.2022 16:45 Виталий Хиневич
В результате действий российских военных в Белгороде погибли жители Харьковской области
Семья из села Цуповка погибла в Белгороде.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на заявление мэра Дергачей Вячеслава Задоренко.
Сообщается, что в Белгороде погибла семья, которая проживала в селе Цуповка Харьковской области.
«Сегодня ночью в результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки – 3 человека, в том числе и маленький ребенок.
Искренне сочувствую близким и родным погибших!
Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов вынуждены были бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как мы видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории.
Уверен, что все виновники этих событий понесут наказание перед цивилизованным миром и перед Господом Богом!»,- сообщил Вячеслав Задоренко.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости