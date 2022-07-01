01.07.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Более тысячи обращений в день обрабатывают специалисты соцслужбы Харькова

Об этом сообщили в Департаменте социальной политики Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент соцполитики, специалисты управлений социальной защиты населения Харькова в июне приняли более 30 тыс. человек и предоставили 26 тыс. телефонных консультаций.

Наиболее актуальными среди горожан остаются услуги по выдаче справок внутренне перемещенным лицам и назначение соответствующей помощи. Так, статус ВПЛ в городе получили 11,1 тыс. человек, а 9,8 тыс. - подали заявление на назначение соответствующей помощи.

Наибольшее количество обращений поступило в Управления социальной защиты населения Слободского и Немышлянского районов, где статус ВПЛ получили 1,9 тыс. человек и 1,7 тыс. человек соответственно.

В управлениях социальной защиты населения доступны все 72 услуги социального характера. Для безопасности посещения и оптимизации очереди прием осуществляется по предварительной записи. Это можно сделать через колл-центр по тел.: 0-800-304-304, по телефонам районных управлений (https://cutt.ly/EKNGLUu), а также через официальный сайт Департамента социальной политики по ссылке https://cutt.ly/6HAOPT0 («Прозрачные офисы» Киевского и Шевченковского районов и Региональный центр услуг). Также по телефонам районных управлений соцзащиты граждане могут получить консультацию.