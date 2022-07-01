01.07.2022 18:53 Дмитрий Колоней

Лишил людей общественного транспорта: в Харькове пойман рецидивист (фото)

В Харькове задержали вора, укравшего на десятки тысяч.



Нацполиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 6 июня 2022 года в дежурную часть Харьковского райуправления стражей порядка, обратились представители коммунального предприятия, так как неизвестный по Клочковской улице украл линии контактных сетей электротранспорта, лишив жителей города общественного транспорта.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа райуправления, проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, изъяты вещественные доказательства, возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские установили личность злоумышленника.

Им оказался 34-летний неоднократно ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин, укравший с 15 мая по 6 июня 2022 года, в общей сложности 500 метров проводов.

29 июня 2022 года злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.