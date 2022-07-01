01.07.2022 18:53 Дмитрий Колоней
Лишил людей общественного транспорта: в Харькове пойман рецидивист (фото)
В Харькове задержали вора, укравшего на десятки тысяч.
Нацполиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, 6 июня 2022 года в дежурную часть Харьковского райуправления стражей порядка, обратились представители коммунального предприятия, так как неизвестный по Клочковской улице украл линии контактных сетей электротранспорта, лишив жителей города общественного транспорта.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа райуправления, проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, изъяты вещественные доказательства, возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские установили личность злоумышленника.
Им оказался 34-летний неоднократно ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин, укравший с 15 мая по 6 июня 2022 года, в общей сложности 500 метров проводов.
29 июня 2022 года злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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