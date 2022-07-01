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01.07.2022  18:21   Дмитрий Колоней

Железнодорожные билеты: ждать ли повышения цен

О планах АО «Укрзализныця» рассказал глава правления Александр Камышин.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Укрзализныцю, по словам руководителя компании Александра Камышина, повышать цены предприятие не планирует, так как не индексировать тарифы на пассажирские перевозки – это принципиальная позиция власти, и Укрзализныця эту позицию поддерживает.
 
«Сейчас затруднительная ситуация, украинцы вынуждены перемещаться по стране и за ее пределы из-за военных действий. Для многих железная дорога стала дорогой жизни, и было бы несправедливо сейчас поднимать тарифы. И я считаю, что это правильная позиция», – отметил Александр Камышин.
 
Он также добавил, что в этом году компания больше обычного индексировала тарифы на грузовые перевозки именно для того, чтобы не допустить поднятия тарифов на пассажирские перевозки.
 
Тэги:  железнодорожные билеты, повышение цен, украина
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