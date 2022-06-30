    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове под мусорными контейнерами могут быть растяжки оккупантов (фото)
30.06.2022  16:58   Дмитрий Колоней

В Харькове под мусорными контейнерами могут быть растяжки оккупантов (фото)

Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.


Фотография из открытых источников
Как сообщает сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, несмотря на ежедневные ракетные обстрелы, бригады продолжают заботиться о чистоте города и вывозить мусор из отдаленных районов.
 
«В последнее время интенсивность обстрелов Харькова возросла, но наши работники по-прежнему выполняют свои обязанности и выезжают в опасные районы города для вывоза бытовых отходов. Особое внимание наши бригады обращают на сами контейнеры. Под ними вражеские ДРГ могут установить «растяжки» и заминировать их. Поэтому безопасность работы в военных условиях стала еще более актуальной», - отметил Алексей Артикуленко.
 
Могут быть растяжки оккупантов под мусорными контейнерами в Харькове
 
На днях для водителей и грузчиков предприятия провели специальное занятие, где рассказали, как правильно поступать при обнаружении неизвестных или взрывоопасных предметов.
 
Тэги:  вывоз мусора, растяжки, харьков, агрессия россии, квбо, жкх
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.06 ЖКХ Коммунальщики Харькова вывезли десятки тысяч кубометров мусора 27.05 ЖКХ Харьков и в войну остается самым экологически чистым мегаполисом Украины (фото) 01.05 ЖКХ Чистоту в Харькове поддерживают 133 единицы спецтехники
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 