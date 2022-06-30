30.06.2022 16:58 Дмитрий Колоней
В Харькове под мусорными контейнерами могут быть растяжки оккупантов (фото)
Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.
Фотография из открытых источников
Как сообщает сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, несмотря на ежедневные ракетные обстрелы, бригады продолжают заботиться о чистоте города и вывозить мусор из отдаленных районов.
«В последнее время интенсивность обстрелов Харькова возросла, но наши работники по-прежнему выполняют свои обязанности и выезжают в опасные районы города для вывоза бытовых отходов. Особое внимание наши бригады обращают на сами контейнеры. Под ними вражеские ДРГ могут установить «растяжки» и заминировать их. Поэтому безопасность работы в военных условиях стала еще более актуальной», - отметил Алексей Артикуленко.
На днях для водителей и грузчиков предприятия провели специальное занятие, где рассказали, как правильно поступать при обнаружении неизвестных или взрывоопасных предметов.
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