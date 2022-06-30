30.06.2022 16:58 Дмитрий Колоней

В Харькове под мусорными контейнерами могут быть растяжки оккупантов (фото)

Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.



Фотография из открытых источников

Как сообщает сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, несмотря на ежедневные ракетные обстрелы, бригады продолжают заботиться о чистоте города и вывозить мусор из отдаленных районов.

«В последнее время интенсивность обстрелов Харькова возросла, но наши работники по-прежнему выполняют свои обязанности и выезжают в опасные районы города для вывоза бытовых отходов. Особое внимание наши бригады обращают на сами контейнеры. Под ними вражеские ДРГ могут установить «растяжки» и заминировать их. Поэтому безопасность работы в военных условиях стала еще более актуальной», - отметил Алексей Артикуленко.

На днях для водителей и грузчиков предприятия провели специальное занятие, где рассказали, как правильно поступать при обнаружении неизвестных или взрывоопасных предметов.