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30.06.2022  16:30   Виталий Хиневич

В Генштабе рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Оккупанты ведут активную оборону.


В Генштабе рассказали о ситуации на Харьковском направлении
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что на Славянском направлении оккупанты идут на штурм для того, чтобы занять выгодные позиции и продолжить наступление на Барвенково и Славянск.
 
"Противник пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления в Харьковской и Николаевской областях. На Славянском направлении противник проводит штурмовые действия, пытаясь улучшить свое тактическое положение с целью создания условий для возобновления наступления в направлениях Изюм — Барвенково, Изюм — Славянск", – сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.
 
Кроме этого Алексей Громов отметил, что оккупанты на Харьковском направлении ведут активную оборону.
 
"Пытается не допустить продвижение подразделений ВСУ, в отдельных направлениях проводит разведку боем с целью поиска слабых мест в нашей обороне", - отметил заместитель начальника Генштаба ВСУ.
 
Напомним, ВСУ отбили штурм врага на севере Харьковской области.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  генштаб, харьков
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