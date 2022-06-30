30.06.2022 16:30 Виталий Хиневич

В Генштабе рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Оккупанты ведут активную оборону.



В Генштабе рассказали о ситуации на Харьковском направлении



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что на Славянском направлении оккупанты идут на штурм для того, чтобы занять выгодные позиции и продолжить наступление на Барвенково и Славянск.

"Противник пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления в Харьковской и Николаевской областях. На Славянском направлении противник проводит штурмовые действия, пытаясь улучшить свое тактическое положение с целью создания условий для возобновления наступления в направлениях Изюм — Барвенково, Изюм — Славянск", – сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Кроме этого Алексей Громов отметил, что оккупанты на Харьковском направлении ведут активную оборону.

"Пытается не допустить продвижение подразделений ВСУ, в отдельных направлениях проводит разведку боем с целью поиска слабых мест в нашей обороне", - отметил заместитель начальника Генштаба ВСУ.