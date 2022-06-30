30.06.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Битой по пальцам - новый способ оккупантов сбежать от войны на Харьковщине (видео)

О ноу-хау говорится в новом перехвате разговора захватчика, стоящего на Харьковщине.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, захватчики продолжают калечить сами себя, чтобы их сочли непригодными для войны в Украине. У солдат агрессора появился новый способ – ломать себе пальцы на руках.

Об этом своему отцув перехвате рассказывает оккупант, который со своим подразделением стоит на Харьковщине.

Ему домой срочно надо было. Но его не отпустили. Он приходит: «че делать?» Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: "ну давай!". Я ему и ударил», – говорит захватчик.

Но одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому солдаты «второй армии мира» ударили по пальцам еще раз. А все – из-за непреодолимого желания бежать из войны домой…

СБУ напоминает об еще одном, нетравматичном способе: российские солдаты могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь, если позвонят по телефону на горячую линию 2402.