    
Главная Фото ЧП и Криминал В Харькове ночью обстреляли одно из предприятий (фото)
30.06.2022  17:16   Василий Голосный

В Харькове ночью обстреляли одно из предприятий (фото)

По данным следствия, около 1 часа ночи 30 июня 2022 года российские военные нанесли ракетный удар по предприятию в Основянском районе города Харькова.

Харьков, взрыв, воронка, ракета
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

В результате прилета повреждено одно из зданий  на территории предприятия. От ракетного удара образовалась воронка шириной 12 метров и глубиной около 5 метров.
 
На предприятии рассказывают: это уже второй обстрел. Ранее российской армией были уничтожены складские помещения с готовой продукцией - мебелью, столярными изделиями, повреждено дорогостоящее оборудование.
 
 "У нас было два прилета. Первый прилет - это была ракета, повреждено очень много всего. Склад, техника, станки, лес, материалы. Сгорел полностью склад готовой продукции, это было недели три назад. И сегодня ночью был второй , он был не такой масштабный, как первый, единственное, что здесь стояла фура на экспорт. И она очень пострадала. Сотрудники не пострадали, потому, что они не находились именно здесь. Нас бить не за что, военных у нас нет.  У нас ничего нет. У нас есть досточки, которые мы очень дорого покупаем и есть покупатели, которым мы это все продаем. За что нас бить, за то, что мы иконы делаем? Я не вижу, я не понимаю, за что" - рассказывает Татьяна Гасан, главный бухгалтер предприятия.

 

Фотогалерея

Тэги:  агрессия россии, харьков, обстрел
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 Криминал и происшествия Харьковский медлкомплекс: враг разрушил крышу, операционную и кабинет рентгенографии 30.06 ЖКХ В Харькове коммунальщики перекладывают поврежденные трубопроводы 30.06 Криминал и происшествия Оккупанты стреляют друг в друга и насилуют женщин (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 