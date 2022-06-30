В Харькове ночью обстреляли одно из предприятий (фото)

30.06.2022 17:16 Василий Голосный

По данным следствия, около 1 часа ночи 30 июня 2022 года российские военные нанесли ракетный удар по предприятию в Основянском районе города Харькова.

На предприятии рассказывают: это уже второй обстрел. Ранее российской армией были уничтожены складские помещения с готовой продукцией - мебелью, столярными изделиями, повреждено дорогостоящее оборудование.

"У нас было два прилета. Первый прилет - это была ракета, повреждено очень много всего. Склад, техника, станки, лес, материалы. Сгорел полностью склад готовой продукции, это было недели три назад. И сегодня ночью был второй , он был не такой масштабный, как первый, единственное, что здесь стояла фура на экспорт. И она очень пострадала. Сотрудники не пострадали, потому, что они не находились именно здесь. Нас бить не за что, военных у нас нет. У нас ничего нет. У нас есть досточки, которые мы очень дорого покупаем и есть покупатели, которым мы это все продаем. За что нас бить, за то, что мы иконы делаем? Я не вижу, я не понимаю, за что" - рассказывает Татьяна Гасан, главный бухгалтер предприятия.