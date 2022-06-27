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27.06.2022  21:39   Дмитрий Колоней

Рынок труда: рост числа ваканский и бешеная конкуренция

Тенденции рынка труда в Украине.


Рынок труда: рост числа ваканский и бешеная конкуренция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на PaysSpace Magazine, экономика страны еще далека от довоенных показателей. Однако эксперты фиксируют тенденцию на увеличение числа новых рабочих мест и вакансии на рекрутинговых порталах. Тем не менее в среднем по стране конкуренция на одну позицию впятеро выше, чем в начале февраля. Об этом рассказал руководитель сайта для соискателей работы Work.ua Артур Михно.
 
«Если говорить о последних 1,5 месяцах, то примерно ежемесячно мы видим рост на 10%. В среднем количество вакансий на нашем сайте повышается ежемесячно на 50%. Сейчас на сайте мы видим 33 тысячи актуальных вакансий, например, в марте их было 6 тысяч. Это все еще в 2,5 раза меньше, чем до начала войны. Но тренд достаточно позитивный, работа появляется, города возрождаются», — говорит Михно.
 
Каждый день на рекрутинговом сайте появляется и закрывается по несколько тысяч новых вакансий. Тем не менее количество отзывов на одно предложение о работе достигает четырех-пяти, что хорошо для бизнеса, ведь сейчас проще найти квалифицированного специалиста.
 
Наиболее часто новые сотрудники требуются в предприятия из таких сфер:
  • продажи,
  • администрирование,
  • офисные сотрудники
  • водители, зарплата которых в зависимости от региона колеблется в диапазоне 20 тыс грн.

 

Источник:   PaysSpace Magazine
 Тэги:  рынок труда, вакансии, украина, конкуренция
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