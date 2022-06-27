27.06.2022 21:39 Дмитрий Колоней

Рынок труда: рост числа ваканский и бешеная конкуренция

Тенденции рынка труда в Украине.



Рынок труда: рост числа ваканский и бешеная конкуренция



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на PaysSpace Magazine, экономика страны еще далека от довоенных показателей. Однако эксперты фиксируют тенденцию на увеличение числа новых рабочих мест и вакансии на рекрутинговых порталах. Тем не менее в среднем по стране конкуренция на одну позицию впятеро выше, чем в начале февраля. Об этом рассказал руководитель сайта для соискателей работы Work.ua Артур Михно.

«Если говорить о последних 1,5 месяцах, то примерно ежемесячно мы видим рост на 10%. В среднем количество вакансий на нашем сайте повышается ежемесячно на 50%. Сейчас на сайте мы видим 33 тысячи актуальных вакансий, например, в марте их было 6 тысяч. Это все еще в 2,5 раза меньше, чем до начала войны. Но тренд достаточно позитивный, работа появляется, города возрождаются», — говорит Михно.

Каждый день на рекрутинговом сайте появляется и закрывается по несколько тысяч новых вакансий. Тем не менее количество отзывов на одно предложение о работе достигает четырех-пяти, что хорошо для бизнеса, ведь сейчас проще найти квалифицированного специалиста.

Наиболее часто новые сотрудники требуются в предприятия из таких сфер:

продажи,

администрирование,

офисные сотрудники

водители, зарплата которых в зависимости от региона колеблется в диапазоне 20 тыс грн.