    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В центре Харькова пойман закладчик с противозаконным грузом (фото)
27.06.2022  21:57   

В центре Харькова пойман закладчик с противозаконным грузом (фото)

Патрульные Харькова задержали распространителя наркотиков.

 
Как сообщает РЕДПОСТ,ссылаясь на Патрульную полоицию, днем 27 июня 2022 года ​​на улице Маковского патрульные заметили мужчину. Увидев полицейский автомобиль, он начал подозрительно вести себя и резко изменил направление движения. Инспекторы остановились, чтобы выяснить, в чем дело.
 
 
 
Во время проверки у мужчины были найдены 150 свертков с наркотиками. Мужчина признал,что он распространяет запрещенное зелье спомощью так называемыех закладок.
 
 
 
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства установят следователи.
Тэги:  закладчик, харьков, наркотики
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.06 Криминал и происшествия Харьковский подросток продавал наркотики и дрался с полицией 23.06 Криминал и происшествия Закладчик не смог сбежать от харьковских патрульных (фото) 22.06 Криминал и происшествия Десяти пакетов с психотропами : в Харькове задержан закладчик (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 