27.06.2022 21:57

В центре Харькова пойман закладчик с противозаконным грузом (фото)

Патрульные Харькова задержали распространителя наркотиков.

Как сообщает РЕДПОСТ,ссылаясь на Патрульную полоицию, днем 27 июня 2022 года ​​на улице Маковского патрульные заметили мужчину. Увидев полицейский автомобиль, он начал подозрительно вести себя и резко изменил направление движения. Инспекторы остановились, чтобы выяснить, в чем дело.

Во время проверки у мужчины были найдены 150 свертков с наркотиками. Мужчина признал,что он распространяет запрещенное зелье спомощью так называемыех закладок.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства установят следователи.