Прогноз погоды в Харькове на вторник, 28 июня

В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Во второй половине дня ожидается дождь c грозой, который будет идти до самого вечера.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +18°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+27°C (ощущается как +30°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +28°...+24°C (ощущается как +29°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Во второй половине дня ожидается дождь c грозой, который будет идти до самого вечера.
26 лет назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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