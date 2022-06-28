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28.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 28 июня

В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Во второй половине дня ожидается дождь c грозой, который будет идти до самого вечера.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +18°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+27°C (ощущается как +30°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +28°...+24°C (ощущается как +29°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • В прежние времена приметили, если во время восхода солнца стоит духота - к ненастью.
  • Сильная роса – к плодородному году.
  • Частые туманы – к осадкам.
  • На небе появились перистые облака – в ближайшие два дня жди осадков.
  • Желтый цвет облаков на западе свидетельствует о том, что на следующий день будет дождь.
  • 28 июня желателен солнечный день, так как в случае дождливой и ненастной погоды в доме будет разлад и склоки.
Тэги:  погода, харьков, прогноз погоды
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