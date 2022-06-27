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27.06.2022  20:55   Дмитрий Колоней

Мы вместе защитим город Харьков, защитим всю Украину, - Игорь Терехов (видео)

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире телемарафона.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона подчернул:
 
"Мы делаем все возможное и невозможное, но сегодня есть полная координация с нашими вооруженными силами. Мы строим укрепрайоны,линии обороны. Вместе с военными работают наши коммунальные службы. Мы привлекли технику. 
 
Это очень важно, потому,что мы хотим быть более защищенными. Мы хотим однозначно понимать,что наши военные 
защищены, потому, что они обороняют нас, обороняют город Харьков и они должны находиться в специальных 
укрытиях.
 
Я уверен,что мы совместными усилиями защитим город Харьков, защитим всю Украину", - подытожил мэр  Харькова.     

Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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