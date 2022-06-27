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27.06.2022  19:53   Дмитрий Колоней

Эти нелюди стреляют по людям, убивают людей, - Игорь Терехов (видео)

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире телемарафона.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона в частности, отметил : "Сейчас были очередные обстрелы, где российские агрессоры, других нет слов, как сволочи, палят по жилым массивам города Харькова.  Есть, к сожалению, раненые и жертвы среди мирного населения". 
 
Мэр Харькова подчернул,что постоянно, начиная с 24 февраля 2022 года, с начала агрессии, россияне постоянно бомбардируют город Харьков.
 
"Мы же видим, наблюдаем, как ракеты поднимаются с территории Российской Федерации и обрушиваются на мирных жителей, на дома харьковчан", - подчеркнул руководитель города., - "Чем больше будет у нашей армии оружия,
чем больше у нас будет установок ПВО, тем более мы будем защищены.
 
Огромные слова благодарности нашим военным за их самоотверженность, за ту борьбу, которую они сегодня ведут с российскими оккупантами, с этими нелюдями, которые стреляют по людям, убивают людей и хотят нас захватить,но абсолютно четко я уверен, как и все харьковчане, что враг не пройдет и обязательно победа будет за нами",  - подытожил ИгорьТерехов.  

Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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