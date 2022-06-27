27.06.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Новые функции "Дії" порадуют абитуриентов

В популярном приложении доступны новые документы.

Как сообщает РЕДПОСТ , Минцифра снова планирует добавить в государственный портал «Дія» несколько новых услуг.

Например, упрощенный процесс поступления в вузы абитуриентов, проживающих на пострадавших от военных действий территориях.

На этой неделе состоялось заседание, где народные депутаты, Минобразования и представители органов власти и общественности обсуждали решение об упрощенном поступлении в вузы. Кроме того, прозвучало мнение о загрузке документов об образовании в государственный портал «Дія».

Высшие учебные заведения требуют подлинников документов. Теперь абитуриенты с оккупированных территорий могут использовать цифровые копии документов для поступления.

Чиновница добавила, что педагоги, которые продолжают преподавать свои предметы на украинском языке и отказались сотрудничать с оккупационными администрациями, смогут получить дополнительные выплаты.