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27.06.2022  17:59   Дмитрий Колоней

В пострадавших домах Харькова устанавливают металлопластиковые окна (фото)

В Харькове идет остекление домов.

Ставят металлопластиковые окна в пострадавших домах Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, по поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова, в домах, которые пострадали от обстрелов, устанавливают металлопластиковые окна. В частности, работы по остеклению идут в доме на улице Полтавский Шлях, 173.

Ставят металлопластиковые окна в пострадавших домах Харькова

Ставят металлопластиковые окна в пострадавших домах Харькова

Тэги:  ремонт, окна, харьков
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