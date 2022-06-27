27.06.2022 17:59 Дмитрий Колоней

В пострадавших домах Харькова устанавливают металлопластиковые окна (фото)

В Харькове идет остекление домов.

Как сообщает РЕДПОСТ, по поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова, в домах, которые пострадали от обстрелов, устанавливают металлопластиковые окна. В частности, работы по остеклению идут в доме на улице Полтавский Шлях, 173.