В пострадавших домах Харькова устанавливают металлопластиковые окна (фото)

В Харькове идет остекление домов.
Как сообщает РЕДПОСТ, по поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова, в домах, которые пострадали от обстрелов, устанавливают металлопластиковые окна. В частности, работы по остеклению идут в доме на улице Полтавский Шлях, 173.
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День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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