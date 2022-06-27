Обстрелы Харькова: Игорь Терехов проинспектировал ход восстановительных работ (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с жителями пострадавших домов.
Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов проинспектировал ход ремонта разрушенного дома в Новобаварском районе, разбор завалов на Чеботарской в Харькове. В процессе разбора завалов домов после обстрела оккупантов активно принимают участие местные жители, волонтеры.
В Новобаварсокм районе демонтированы разрушенные балконы. Представлены образцы, по которым они будут восстанавливаться. Как заверили руководителя города строители, из графика восстановительных работ они не выбиваются. Идут демонтажные работы. Строительный мусор возле дома сразу убирается. Машина за 2-3 ходки в день вывозит порядка 12 кубометров мусора.
Осматривая разрушенный дом на Чеботарской, Игорь Терехов отметил, что вражеская ракета, если ее не сбивает ПВО, может долететь до цели через минуту десять, минуту двацать. И его не слышно.
Местные жители и волонтеры также активно принимают участе в разборе завалов.
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