24.06.2022 18:33 Дмитрий Колоней

Хитрый предприниматель под Харьковом лишится незаконно используемого участка (фото)

Прокуратура через суд добилась возвращения государству земельного участка водного фонда площадью 24 га

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, Первомайским отделом Лозовской окружной прокуратуры установлено, что предприниматель, занимавшийся рыбохозяйственной деятельностью, использовал земельный участок водного фонда площадью 24 га после окончания срока договора аренды земли, не имея на это правовых оснований.

Предприниматель без заключения дополнительного соглашения уплачивал за пользование землей сумму, определенную в договоре аренды 2005 года, срок действия которого истек.

Окружной прокуратурой в Хозяйственный суд Харьковской области подано исковое заявление о возвращении указанного земельного участка водного фонда государству в лице Беляевского сельского совета Лозовского района Харьковской области.

Решением суда указанный иск удовлетворен. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.