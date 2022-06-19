19.06.2022 15:56 Дмитрий Колоней

Враг не только усилил обстрелы, но и делает упор на дезинформацию харьковчан, - Игорь Терехов

Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил в обращении к жителям города.



Фотография из открытых источников



Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города в своем видеообращении:

"Дорогие мои харьковчане!

Последние несколько дней были в Харькове очень неспокойными. Я принял решение - в данной ситуации не ехать в запланированную поездку в Мадрид. Мне необходимо быть с вами, быть в городе для более эффективной координации с военными по обороне Харькова и для обеспечения максимальной жизнедеятельности города и работы наших коммунальных предприятий.

Вас же, дорогие харьковчане, прошу беречь себя. Поменьше находится вне дома или укрытий. Не забывайте, что война идет, и враг не только усилил обстрелы, но и делает упор на дезинформацию харьковчан. Поэтому прошу вас верить не тому, что непонятные люди вывешивают у вас на подъездах или рассказывают в очередях, пользоваться официальной информацией.

Уверен - Победа будет за нами! А Харьков будет процветающим украинским европейским городом!"