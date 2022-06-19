19.06.2022 16:18 Дмитрий Колоней
Коммунальщики Харькова за сутки ликвидировали семь аварий
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики Харькова за сутки ликвидировали семь аварий
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» за 18 июня 2022 года ликвидировали семь повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев.
В планах на 19 июня 2022 года - выполнить ремонтные работы на 15 поврежденных участках водоводов.
Кроме того, лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно исследует качество воды, которая, по данным специалистов, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
Напомним, что для оперативной работы бригад аварийно-восстановительных работ харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место утечки, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения. Информацию принимают по тел.: 15-33.
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