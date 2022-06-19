    
Главная Новости Харькова Образование В Харькове у обстрелянного врагами учебного заведения прошел выпускной
19.06.2022  15:19   Дмитрий Колоней

В Харькове у обстрелянного врагами учебного заведения прошел выпускной

Одиннадцатиклассники лицея №89 Харькова станцевали последний вальс.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, мероприятие провели во дворе поврежденного врагом учебного учреждения, которое с начала войны пережило обстрелы и пожар. Отметить окончание школы собралась только часть выпускников, остальные присоединились онлайн, поскольку находятся в эвакуации за границей и в других населенных пунктах Украины.
 
Как сообщила директор лицея Светлана Кириченко, в этом году учреждение выпустило 57 учеников, 11 из которых закончили обучение с золотой медалью.
 
«Я очень верю в детей и их будущее в нашей стране. Каждый из них чувствует ответственность за страну и будет делать все возможное, чтобы восстанавливать Харьков, восстанавливать свободную Украину», - отметила директор.
 
В свою очередь лицеисты поблагодарили педагогов за бесценные знания, веру и наставления, а также пообещали достойно идти по новому пути и не подвести родной Харьков.
 
Тэги:  выпускной, лицей 89, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.06 Образование Как в Харькове во время обстрелов прошел выпускной (фото)   10.06 Образование В Харькове прошел выпускной девятиклассников (фото) 01.07 Власть Красивые платья и слова поддержки: как в Харькове детям без родителей устроили выпускной (видео)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 