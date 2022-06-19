19.06.2022 15:19 Дмитрий Колоней

В Харькове у обстрелянного врагами учебного заведения прошел выпускной

Одиннадцатиклассники лицея №89 Харькова станцевали последний вальс.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Горсовет, мероприятие провели во дворе поврежденного врагом учебного учреждения, которое с начала войны пережило обстрелы и пожар. Отметить окончание школы собралась только часть выпускников, остальные присоединились онлайн, поскольку находятся в эвакуации за границей и в других населенных пунктах Украины.

Как сообщила директор лицея Светлана Кириченко, в этом году учреждение выпустило 57 учеников, 11 из которых закончили обучение с золотой медалью.

«Я очень верю в детей и их будущее в нашей стране. Каждый из них чувствует ответственность за страну и будет делать все возможное, чтобы восстанавливать Харьков, восстанавливать свободную Украину», - отметила директор.

В свою очередь лицеисты поблагодарили педагогов за бесценные знания, веру и наставления, а также пообещали достойно идти по новому пути и не подвести родной Харьков.