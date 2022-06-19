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19.06.2022  14:58   Дмитрий Колоней

Десятки гуляющих с наркотиками пойманы за день в Харькове (фото)

Патрульные Харькова выявили на улицах множество любителей запрещенных препаратов.

Криминал Харьков: Пойманы за день десятки гуляющих по улицам с наркотиками
 
Как  сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, каждый день, охраняя общественный порядок в городе, патрульные выявляют правонарушения, связанные с хранением или распространением наркотиков. За минувшие сутки правоохранители обнаружили 21 человека с запрещенным зельем.
 
В ходе поверхностных проверок подозрительных граждан патрульные обнаружили наркотические вещества растительного и синтетического происхождения. 
 
Криминал Харьков: Пойманы за день десятки гуляющих по улицам с наркотиками
 
Правоохоранители напоминают, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.
Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем правонарушения, звоните по телефону на линию 102.
 
Тэги:  наркотики, харьков
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