18.06.2022 13:18 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 18 июня в западных пунктах пропуска

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12:00 18.06.2022

Республика Польша:

«Грушев» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

«Краковец» – 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

«Шегини» – 30 л/а 0 автобусов, 90 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Малый Березный» - 35 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

За сутки 17 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 81 тысячи человек и 20 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошлые сутки выбыли более 41 тысячи человек. Почти 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.



В Украину за минувшие сутки прибыли около 40 тысяч человек, 36 тысяч из них – украинцы.



Оформлено почти 110 грузовиков с гуманитарной помощью.