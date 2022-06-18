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18.06.2022  13:18   Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 18 июня в западных пунктах пропуска

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12:00 18.06.2022

Республика Польша:

  • «Грушев» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
  • «Краковец» – 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
  • «Шегини» – 30 л/а 0 автобусов, 90 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • «Малый Березный» - 35 л/а, 0 пешеходов;
  • «Ужгород» – 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов.

Венгрия:

  • «Тиса» – 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

За сутки 17 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 81 тысячи человек и 20 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошлые сутки выбыли более 41 тысячи человек. Почти 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли около 40 тысяч человек, 36 тысяч из них – украинцы.

Оформлено почти 110 грузовиков с гуманитарной помощью.

Напомним, Чехия запустила железнодорожное сообщение с Украиной.
Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
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