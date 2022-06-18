Ситуация с выездом из Украины 18 июня в западных пунктах пропуска

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12:00 18.06.2022
За сутки 17 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 81 тысячи человек и 20 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли более 41 тысячи человек. Почти 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В Украину за минувшие сутки прибыли около 40 тысяч человек, 36 тысяч из них – украинцы.
Оформлено почти 110 грузовиков с гуманитарной помощью.
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Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.
18 июня проводится День любителей рыбалки.
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