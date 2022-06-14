14.06.2022 20:58 Дмитрий Колоней

На Харьковщину прибыли сотни тонн продуктов из Польши

Харьковщина получила очередной груз гуманитарной помощи от Правительства Польши.



ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , в Харьков в очередной раз прибыла польская гуманитарная помощь: на этот раз это 50 контейнеров – почти 1000 тонн продуктов питания длительного хранения для жителей области.

Напомним, что помощь поступила при содействии Офиса Президента, Вицепремьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук с Правительством Польши, в том числе с помощью главы канцелярии Премьер-министра страны Михала Дворчика.

Польская гуманитарная помощь – это консервы, крупы, макароны, вода, чай, кофе, сахар и многие другие наименования продуктов.

Как отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, эти продукты получают громады области и жители Харькова. Пищевые наборы будут раздаваться в отделениях «Новой почты» и «Укрпочты». Часть польской гуманитарки для дальнейшей раздачи харьковчане получат в организации «Каритас-Спес-Харьков».

По словам руководителя организации отца Войцеха Стасевича, сейчас они получат 200 тонн продуктов.

«Крупы, макароны, тушенка – все, что сейчас наиболее нужно для людей, о чем люди больше спрашивают. Эту помощь мы раздаем людям в Харькове и через волонтеров в области. За неделю помощь от нас получают от 15 до 20 тысяч человек», – отмечает отец Войцех Стасевич.

Заместитель председателя Близнюковской территориальной громады Алексей Лысенко также получает гуманитарку для самых маленьких жителей. По его данным, в громаде живет более 2 тысяч детей, среди которых есть и переселенцы.

«Часто у родителей этих детей нет работы – рядом с нами проходят боевые действия. Именно поэтому помощь крайне необходима и дети нуждаются в ней. Это подгузники, молочные продукты и детское питание», – говорит представитель громады.

Польская гуманитарная помощь попадает и на боевые позиции защитников Харьковской области. Об этом рассказывает боец ​​с позывным «Ткач»:

«Благодаря сотрудничеству с ХОВА получаем все необходимое: канистры для питьевой воды и «сухпай». Все, что быстро не портится – это рыбные, мясные, овощные консервы, батончики, галеты. Они не занимают много места, но калорийны – то, что нужно в боевых условиях», – говорит военнослужащий.