    
Главная Новости Харькова Общество На Харьковщину прибыли сотни тонн продуктов из Польши
14.06.2022  20:58   Дмитрий Колоней

На Харьковщину прибыли сотни тонн продуктов из Польши

Харьковщина получила очередной груз гуманитарной помощи от Правительства Польши.


ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТ, в Харьков в очередной раз прибыла польская гуманитарная помощь: на этот раз это 50 контейнеров – почти 1000 тонн продуктов питания длительного хранения для жителей области.
 
Напомним, что помощь поступила при содействии Офиса Президента, Вицепремьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук с Правительством Польши, в том числе с помощью главы канцелярии Премьер-министра страны Михала Дворчика.
 
Польская гуманитарная помощь – это консервы, крупы, макароны, вода, чай, кофе, сахар и многие другие наименования продуктов.
 
Как отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, эти продукты получают громады области и жители Харькова. Пищевые наборы будут раздаваться в отделениях «Новой почты» и «Укрпочты». Часть польской гуманитарки для дальнейшей раздачи харьковчане получат в организации «Каритас-Спес-Харьков».
 
По словам руководителя организации отца Войцеха Стасевича, сейчас они получат 200 тонн продуктов.
 
«Крупы, макароны, тушенка – все, что сейчас наиболее нужно для людей, о чем люди больше спрашивают. Эту помощь мы раздаем людям в Харькове и через волонтеров в области. За неделю помощь от нас получают от 15 до 20 тысяч человек», – отмечает отец Войцех Стасевич.
 
Заместитель председателя Близнюковской территориальной громады Алексей Лысенко также получает гуманитарку для самых маленьких жителей. По его данным, в громаде живет более 2 тысяч детей, среди которых есть и переселенцы.
 
«Часто у родителей этих детей нет работы – рядом с нами проходят боевые действия. Именно поэтому помощь крайне необходима и дети нуждаются в ней. Это подгузники, молочные продукты и детское питание», – говорит представитель громады.
 
Польская гуманитарная помощь попадает и на боевые позиции защитников Харьковской области. Об этом рассказывает боец ​​с позывным «Ткач»:
 
«Благодаря сотрудничеству с ХОВА получаем все необходимое: канистры для питьевой воды и «сухпай». Все, что быстро не портится – это рыбные, мясные, овощные консервы, батончики, галеты. Они не занимают много места, но калорийны – то, что нужно в боевых условиях», – говорит военнослужащий.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.06 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 14 июня 13.06 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 13 июня 12.06 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 12 июня
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 