Вывозится мусор из частного сектора в Харькове (фото)

Коммунальщики убирают стихийные свалки в Харькове
Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове вывозят мусор с территории частного сектора. В частности, в Индустриальном районе с начала месяца ликвидировали три несанкционированные свалки, убрав 6 кубометров мусора.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Наслаждайтесь ясным утром. Позже в Харьков придут дожди со шквалами и, возможно, град.
Ежегодно 14 июня отмечается День донора.
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