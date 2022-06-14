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14.06.2022  19:58   Дмитрий Колоней

Вывозится мусор из частного сектора в Харькове (фото)

Коммунальщики убирают стихийные свалки в Харькове

Вывозится мусор из частного сектора в Харькове

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове вывозят мусор с территории частного сектора. В частности, в Индустриальном районе с начала месяца ликвидировали три несанкционированные свалки, убрав 6 кубометров мусора.

Вывозится мусор из частного сектора в Харькове

 

Тэги:  мусор, вывоз, харьков
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