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13.06.2022  12:25   Виталий Хиневич

Какая 13 июня ситуация в пунктах пропуска на западной границе Украины

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.

Граница Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
 
Сообщается, очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 13.06.2022 такие:
 
  • Республика Польша: «Шегини» – 35 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов;
  • Венгрия: «Тиса»- 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не производится).
Кроме этого отмечается, что из Украины за прошедшие сутки выехали 33 тысячи человек. Более 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
 
В Украину за минувшие сутки вернулись более 40 тысяч человек, более 37 тысяч из них – украинцы. Уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.
 
Оформлено 90 грузовиков с гуманитарной помощью.
 
Напомним, Чехия запускает железнодорожное сообщение с Украиной.
 
Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина
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