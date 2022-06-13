13.06.2022 12:25 Виталий Хиневич

Какая 13 июня ситуация в пунктах пропуска на западной границе Украины

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 13.06.2022 такие:

Республика Польша: «Шегини» – 35 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов;

Венгрия: «Тиса»- 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не производится).

Кроме этого отмечается, что из Украины за прошедшие сутки выехали 33 тысячи человек. Более 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки вернулись более 40 тысяч человек, более 37 тысяч из них – украинцы. Уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.

Оформлено 90 грузовиков с гуманитарной помощью.