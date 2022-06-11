11.06.2022 12:05 Виталий Хиневич

В Харькове готовятся к новому отопительному сезону

В двух районах города проходят ремонтные работы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ХТС».

Сообщается, что в Немышлянском и Слободском районах Харькова идет подготовка к отопительному сезону. В настоящее время идет заполнение теплотрассы для проведения гидроиспытаний и последующего ввода в эксплуатацию.

На Слободской котельной, которая является одним из главных источников теплоснабжения города, продолжаются ремонтно-профилактические работы. Подходит к концу монтаж котла. Одновременно по Слободскому району осуществляется 8 магистральных перекладок, диаметром от 500 до 700 мм, общей протяженностью более 3 километров.

В Немышлянском районе осуществляется 11 перекладок внутриквартальных сетей протяженностью 1 километр 200 метров. По проекту Всемирного Банка идет реконструкция котельной по улице Нестерова.