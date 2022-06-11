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11.06.2022  12:05   Виталий Хиневич

В Харькове готовятся к новому отопительному сезону

В двух районах города проходят ремонтные работы.

ХТС
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ХТС».
 
Сообщается, что в Немышлянском и Слободском районах Харькова идет подготовка к отопительному сезону. В настоящее время идет заполнение теплотрассы для проведения гидроиспытаний и последующего ввода в эксплуатацию. 
 
На Слободской котельной, которая является одним из главных источников теплоснабжения города, продолжаются ремонтно-профилактические работы. Подходит к концу монтаж котла. Одновременно по Слободскому району осуществляется 8 магистральных перекладок, диаметром от 500 до 700 мм, общей протяженностью более 3 километров. 
 
В Немышлянском районе осуществляется 11 перекладок внутриквартальных сетей протяженностью 1 километр 200 метров. По проекту Всемирного Банка идет реконструкция котельной по улице Нестерова.
 
Напомним, жители Северной Салтовки должны быть с теплом.
 
Источник:   ХТС
 Тэги:  жкх, харьков
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