11.06.2022 11:38 Рита Парфенова

Об усилении обстрелов Харькова заявили в военной администрации

За прошедшие сутки в Харькове и области в результате действий российских оккупантов погибли четыре человека, шесть получили ранения.



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Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 11 июня, передает РЕДПОСТ.

«Сейчас враг усилил обстрелы. Потому нельзя игнорировать сигналы тревоги. Поручил регулярно проверять по районам систему оповещения. Отдельно подчеркиваю необходимость соблюдения светомаскировки во время комендантского часа», – заявил Синегубов.

По его словам, в результате обстрела Киевского района Харькова повреждено промышленное здание. Никто не пострадал.

В области масивным обстрелам подверглось село Коробочкино Чугуевского района. Там снарядом разрушен частный дом. Спасатели изъяли из-под завалов тела 2 погибших мужчин и 2 женщины. Еще 1 человек в Коробочкином ранен.

Также в результате обстрелов ранения получили 2 человека в Дергачах, два в в пгт Малиновка и один в селе Печенеги.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной тринадцати пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.