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10.06.2022  18:57   Дмитрий Колоней

Малышам из пригорода Харькова передали гуманитарную помощь

Родители малышей из пригорода Харькова получили продукты и необходимые предметы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, 9 июня 2022 года областной логистический центр отправил гуманитарный груз для детей Новопокровской громады Чугуевского района.
 
Малышам Новопокровки и других населенных пунктов громады передали подгузники, соски, бутылочки и детское питание: молоко, пюре, смеси, соки, каши, печенье.
 
Как отметили в Новопокровском поселковом совете, гуманитарная помощь из Харькова пополнила запасы детских вещей и продуктов, которые здесь выдают с начала боевых действий.
 
“Все семьи, у которых есть дети до 3 лет, обращаются по мере того, как у них заканчивают подгузники, смеси и т.д. Пункты выдачи работают каждый день в Новопокровке и других населенных пунктах громады», - сообщили в поселковом совете.
 
Также вчера была отправлена ​​очередная партия продуктов для харьковчан. Всего за сутки на пункты выдачи поступило более 65 тонн продовольствия: картофель, макароны, сахар, пшено, перловая крупа, питьевая вода. Их можно получить в специальных отделениях "Укрпочты" и "Новой почты".
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, дети, харьков, чугуев
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