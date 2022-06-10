10.06.2022 19:29 Дмитрий Колоней

Оккупанты четырежды обстреляли харьковскую школу (фото)

Харьковские прокуроры осмотрели сильно пострадавшее от захватчиков здание.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, военные РФ в марте-апреля 2022 года четырежды обстреливали помещение школы и прилегающую территорию.

10 июня 2022 года прокуроры Салтовской окружной прокуратуры Харькова в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны с участием специалистов-взрывотехников и экспертов-криминалистов провели осмотр места преступления.

Прокурорами обнаружено частичное разрушение кровли, учебных кабинетов, значительные повреждения стен и оконных рам фасада здания. На месте происшествия изъято около 100 разных по размеру и форме обломков боеприпасов, которые в ближайшее время будут предоставлены экспертам для проведения соответствующих криминалистических экспертиз.