Под Харьковом полицейские заменили больному ребенку скорую

Женщина не смогла быстро дозвониться к медикам, и набрала номер
О этом со ссылкой на Фейсбук в Полицейских офицеров громад в Харьковской области передает РЕДПОСТ.
Поздним вечером жительница пгт Песочин обратилась к полицейским офицерам громады. Женщина попросила о помощи, потому что ее маленькому сыну стало плохо.
Дозвониться на линию 103 не удалось, поэтому мать без колебаний набрала номер полицейских офицеров громады.
Осмотрев ребенка, правоохранители немедленно доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Напомним, 25 марта 2022 года харьковский патрульный, проежая место, где несколько минут назад произошел артиллерийский обстрел, увидел тяжело раненого в ногу мужчину. Патрульный немедленно остановился, быстро остановил кровотечение и немедленно доставил пострадавшего в больницу.
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