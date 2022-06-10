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10.06.2022  12:23   Рита Парфенова

Под Харьковом полицейские заменили больному ребенку скорую

Женщина не смогла быстро дозвониться к медикам, и набрала номер

facebook.com/pogKharkiv

О этом со ссылкой на Фейсбук в Полицейских офицеров громад в Харьковской области передает РЕДПОСТ.

Поздним вечером жительница пгт Песочин обратилась к полицейским офицерам громады. Женщина попросила о помощи, потому что ее маленькому сыну стало плохо.

Дозвониться на линию 103 не удалось, поэтому мать без колебаний набрала номер полицейских офицеров громады.

Осмотрев ребенка, правоохранители немедленно доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, 25 марта 2022 года харьковский патрульный, проежая место, где несколько минут назад произошел артиллерийский обстрел, увидел тяжело раненого в ногу мужчину. Патрульный немедленно остановился, быстро остановил кровотечение и немедленно доставил пострадавшего в больницу.

Источник:   Полицейские офицеры громад в Харьковской области
 Тэги:  полиция, скорая, харьков
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