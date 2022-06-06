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06.06.2022  13:10   Рита Парфенова

В Харькове задержали водителя с рекордным количеством алкоголя в крови

Правоохранители продолжают задерживать нетрезвых водителей на дорогах Харькова

Криминал Харьков: у нетрезвого водителя драгер показал 3,86 промилле

Об этом сообщила глава управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак, передает РЕДПОСТ.

По ее словам, за минувшие сутки Харьковские патрульные составили 10 протоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. А сегодня утром остановили еще три автомобиля с нетрезвыми водителями за рулем.

Результат осмотра одного из водителей составил 3,86 промилле алкоголя в крови, что более чем в 19 раз превысило допустимую норму.

Криминал Харьков: у нетрезвого водителя драгер показал 3,86 промилле Криминал Харьков: у нетрезвого водителя драгер показал 3,86 промилле

«Впечатляет то, что состояние водителя никак не смутило его пассажирку, которая вместе с ним ехала в автомобиле. Такая поездка могла привести к трагическим последствиям. К счастью, авто вовремя заметил и остановил патрульных экипаж», – добавила Стрижак.

На водителя патрульные составили соответствующие административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы в суд.

Всего за прошедший месяц патрульные составили 301 протокол на нетрезвых водителей.

Ранее мы писали, что в пригороде Харькова поймали десятки пьяных водителей.

Источник:   Фейсбук Алены Стрижак
 Тэги:  пьяный водитель, харьков, полиция
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