06.06.2022 13:10 Рита Парфенова

В Харькове задержали водителя с рекордным количеством алкоголя в крови

Правоохранители продолжают задерживать нетрезвых водителей на дорогах Харькова





Об этом сообщила глава управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак, передает РЕДПОСТ.



По ее словам, за минувшие сутки Харьковские патрульные составили 10 протоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. А сегодня утром остановили еще три автомобиля с нетрезвыми водителями за рулем.



Результат осмотра одного из водителей составил 3,86 промилле алкоголя в крови, что более чем в 19 раз превысило допустимую норму.





«Впечатляет то, что состояние водителя никак не смутило его пассажирку, которая вместе с ним ехала в автомобиле. Такая поездка могла привести к трагическим последствиям. К счастью, авто вовремя заметил и остановил патрульных экипаж», – добавила Стрижак.



На водителя патрульные составили соответствующие административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы в суд.



Всего за прошедший месяц патрульные составили 301 протокол на нетрезвых водителей.



Ранее мы писали, что в пригороде Харькова поймали десятки пьяных водителей.