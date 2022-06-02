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02.06.2022  13:10   Рита Парфенова

Восстановление Харькова: подписаны документы о сотрудничестве со страной ЕС

Разные страны Европы берут на себя обязательства по восстановлению отдельных областей, пострадавших от войны.

Польша сосредоточится на восстановлении Харьковской области

Польша сосредоточится на восстановлении Харьковской области. Об этом заявил главный помощник премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Polsat News.

«Польша будет принимать особое участие в восстановлении Харьковской области», – сказал Дворчик в программе "Граффити", подчеркнув что для этого необходимо прекратить боевые действия.

Намерения польской стороны зафиксированы в документах, подписанных 1 июня Премьер-министром Польши и Премьер-министром Украины.

По мнению Дворчика, совмстная работа по восстановлению инфраструктуры Харьковского региона будет поолехной обоим сторонам.

«Там действительно серьезный ущерб, и я говорю не только о жилой инфраструктуре, но и о критической инфраструктуре, промышленности, поэтому присоединяясь к сотрудничеству с субъектами из Харьковской области, из самого Харькова, мы и украинцы, безусловно, выиграем от этого» - оценил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что захватчики разрушили в Харькове более 3 тысяч домов.
 

 

Источник:   Polsat News
 Тэги:  агресия россии, харьков, польша, восстановлении
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