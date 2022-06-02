Восстановление Харькова: подписаны документы о сотрудничестве со страной ЕС

Разные страны Европы берут на себя обязательства по восстановлению отдельных областей, пострадавших от войны.
Польша сосредоточится на восстановлении Харьковской области. Об этом заявил главный помощник премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Polsat News.
«Польша будет принимать особое участие в восстановлении Харьковской области», – сказал Дворчик в программе "Граффити", подчеркнув что для этого необходимо прекратить боевые действия.
Намерения польской стороны зафиксированы в документах, подписанных 1 июня Премьер-министром Польши и Премьер-министром Украины.
По мнению Дворчика, совмстная работа по восстановлению инфраструктуры Харьковского региона будет поолехной обоим сторонам.
«Там действительно серьезный ущерб, и я говорю не только о жилой инфраструктуре, но и о критической инфраструктуре, промышленности, поэтому присоединяясь к сотрудничеству с субъектами из Харьковской области, из самого Харькова, мы и украинцы, безусловно, выиграем от этого» - оценил он.
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