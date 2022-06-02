02.06.2022 13:10 Рита Парфенова

Восстановление Харькова: подписаны документы о сотрудничестве со страной ЕС

Разные страны Европы берут на себя обязательства по восстановлению отдельных областей, пострадавших от войны.

Польша сосредоточится на восстановлении Харьковской области. Об этом заявил главный помощник премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Polsat News.

«Польша будет принимать особое участие в восстановлении Харьковской области», – сказал Дворчик в программе "Граффити", подчеркнув что для этого необходимо прекратить боевые действия.



Намерения польской стороны зафиксированы в документах, подписанных 1 июня Премьер-министром Польши и Премьер-министром Украины.

По мнению Дворчика, совмстная работа по восстановлению инфраструктуры Харьковского региона будет поолехной обоим сторонам.

«Там действительно серьезный ущерб, и я говорю не только о жилой инфраструктуре, но и о критической инфраструктуре, промышленности, поэтому присоединяясь к сотрудничеству с субъектами из Харьковской области, из самого Харькова, мы и украинцы, безусловно, выиграем от этого» - оценил он.