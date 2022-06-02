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02.06.2022  11:20   Рита Парфенова

Здание детского дома уничтожили оккупанты под Харьковом

Оккупанты продолжают обстреливать Дергачи и другие поселки громады.

Здание детского дома уничтожили оккупанты под Харьковом

Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

Он сообщил, что за прошедшие сутки оккупационные войска обстреливали из РСЗО и артиллерии Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Дементиевку, Питомник и Русскую Лозовую.

В результате бомбежек разрушены многие частные дома, в Дергачах серьезно повреждено здание, которое до войны мы готовили под детский дом, а в Прудянке ранен местный житель. Информация о погибших в течение суток к нам не поступала.

Под полным контролем врага остаются Казачелопанский и Проходовский старостинские округа, также кафиры контролируют большую часть Токаровского округа (все населенные пункты, кроме Дементиевки). Цуповка Прудянского старостата остается зоной непосредственных боевых действий.

Напомним, один человек погиб, восемь получили ранения в результате вражеских обстрелов Харькова и области за сутки с по 2 июня 2022 года.

Источник:   Дергачевский горовет
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, дергачи, харьков
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