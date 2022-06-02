Здание детского дома уничтожили оккупанты под Харьковом

Оккупанты продолжают обстреливать Дергачи и другие поселки громады.
Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.
Он сообщил, что за прошедшие сутки оккупационные войска обстреливали из РСЗО и артиллерии Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Дементиевку, Питомник и Русскую Лозовую.
В результате бомбежек разрушены многие частные дома, в Дергачах серьезно повреждено здание, которое до войны мы готовили под детский дом, а в Прудянке ранен местный житель. Информация о погибших в течение суток к нам не поступала.
Под полным контролем врага остаются Казачелопанский и Проходовский старостинские округа, также кафиры контролируют большую часть Токаровского округа (все населенные пункты, кроме Дементиевки). Цуповка Прудянского старостата остается зоной непосредственных боевых действий.
Напомним, один человек погиб, восемь получили ранения в результате вражеских обстрелов Харькова и области за сутки с по 2 июня 2022 года.
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