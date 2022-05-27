27.05.2022 16:20 Виталий Хиневич

Коммунальщики обеспечивают харьковчан водой

Сотрудники коммунальных служб продолжают возобновлять подачу воды жителям города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» продолжают возобновлять подачу воды жителям города.

На особом контроле - оперативное восстановление водоснабжения в домах Салтовского жилмассива.

Как сообщил начальник Киевской районной службы внешних водопроводных сетей Виталий Чупандин, ремонтные работы на разрушенных сетях в Салтовском районе ведутся ежедневно. Например, вчера рабочие завершили восстановительные работы на водоводе диаметром 300 мм по ул. Роганской, а сегодня продолжают ревизионные и текущие ремонты на поврежденных водоводах и устанавливают современные гидранты.

В КП «Харьковводоканал» отметили, что реставрация разрушенных внешних водопроводных сетей ведется во всех районах города. Сегодня ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» взяли в работу девять аварийных ситуаций, а вчера устранили шесть порывов на водоводах и привели в порядок восемь смотровых колодцев.