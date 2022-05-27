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27.05.2022  16:20   Виталий Хиневич

Коммунальщики обеспечивают харьковчан водой

Сотрудники коммунальных служб продолжают возобновлять подачу воды жителям города.

Харьковские коммунальщики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» продолжают возобновлять подачу воды жителям города.
 
На особом контроле - оперативное восстановление водоснабжения в домах Салтовского жилмассива.
 
Как сообщил начальник Киевской районной службы внешних водопроводных сетей Виталий Чупандин, ремонтные работы на разрушенных сетях в Салтовском районе ведутся ежедневно. Например, вчера рабочие завершили восстановительные работы на водоводе диаметром 300 мм по ул. Роганской,  а сегодня продолжают ревизионные и текущие ремонты на поврежденных водоводах и устанавливают современные гидранты.
 
В КП «Харьковводоканал» отметили, что реставрация разрушенных внешних водопроводных сетей ведется во всех районах города. Сегодня ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» взяли в работу девять аварийных ситуаций, а вчера устранили шесть порывов на водоводах и привели в порядок восемь смотровых колодцев.
 
Напомним, в Харькове заново построят котельную.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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