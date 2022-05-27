27.05.2022 15:58 Дмитрий Колоней
Харьковским тепловикам пришла помощь из Литвы (фото)
Тепловики Вильнюса откликнулись на обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», харьковское предприятие получило 12-тонный груз из литовской столицы - Вильнюса.
Помощь с надписью «Команда «Вильнюсские тепловые сети» с вами!» прибыла в ответ на обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова к руководителю общественной организации «Blue/Yellow Ukraine» Йонасу Охману. В груз вошли 3 км кабеля, 56 бензиновых генераторов, аккумуляторы и необходимые для работы теплоэнергетиков материалы - диэлектрические перчатки, топоры, лопаты и пр.
«Собирали помощь во вторник на территории «Вильнюсских тепловых сетей», а сегодня утром ее встречали в Харькове. Это необходимые для производства вещи, тем более во время боевых действий, когда из-за обстрелов ежедневно повреждается инфраструктура города, в том числе ее энергетическая составляющая. Коллектив «Харьковских тепловых сетей» выражает благодарность международным партнерам», - отметили в КП «ХТС».
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