27.05.2022 15:58 Дмитрий Колоней

Харьковским тепловикам пришла помощь из Литвы (фото)

Тепловики Вильнюса откликнулись на обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», харьковское предприятие получило 12-тонный груз из литовской столицы - Вильнюса.

Помощь с надписью «Команда «Вильнюсские тепловые сети» с вами!» прибыла в ответ на обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова к руководителю общественной организации «Blue/Yellow Ukraine» Йонасу Охману. В груз вошли 3 км кабеля, 56 бензиновых генераторов, аккумуляторы и необходимые для работы теплоэнергетиков материалы - диэлектрические перчатки, топоры, лопаты и пр.

«Собирали помощь во вторник на территории «Вильнюсских тепловых сетей», а сегодня утром ее встречали в Харькове. Это необходимые для производства вещи, тем более во время боевых действий, когда из-за обстрелов ежедневно повреждается инфраструктура города, в том числе ее энергетическая составляющая. Коллектив «Харьковских тепловых сетей» выражает благодарность международным партнерам», - отметили в КП «ХТС».