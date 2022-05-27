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27.05.2022  15:58   Дмитрий Колоней

Харьковским тепловикам пришла помощь из Литвы (фото)

Тепловики Вильнюса откликнулись на обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Харьковским тепловикам пришла помощь из Литвы
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», харьковское предприятие получило 12-тонный груз из литовской столицы - Вильнюса. 
 
Харьковским тепловикам пришла помощь из Литвы
 
Помощь с надписью «Команда «Вильнюсские тепловые сети» с вами!» прибыла в ответ на обращение Харьковского городского головы Игоря Терехова к руководителю общественной организации «Blue/Yellow Ukraine» Йонасу Охману. В груз вошли 3 км кабеля, 56 бензиновых генераторов, аккумуляторы и необходимые для работы теплоэнергетиков материалы - диэлектрические перчатки, топоры, лопаты и пр.
 
Харьковским тепловикам пришла помощь из Литвы
 
«Собирали помощь во вторник на территории «Вильнюсских тепловых сетей», а сегодня утром ее встречали в Харькове. Это необходимые для производства вещи, тем более во время боевых действий, когда из-за обстрелов ежедневно повреждается инфраструктура города, в том числе ее энергетическая составляющая. Коллектив «Харьковских тепловых сетей» выражает благодарность международным партнерам», - отметили в КП «ХТС».
 
Тэги:  коммунальщики, тепловики, харьков, помощь, литва
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